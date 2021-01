Solução para Casa da Madeira em Joanesburgo adiada

A reunião prevista para hoje, 15 de Janeiro, na Casa da Madeira de Joanesburgo para resolver a situação financeira, voltou a ser adiada para uma data a definir num futuro próximo.

A situação da pandemia e o prolongamento de mais um tempo para a análise da questão financeira estão na base da não realização da reunião. Guida Freitas, presidente da Casa da Madeira de Joanesburgo, confirmou este cancelamento até “novo aviso”.

Como o DIÁRIO noticiou, há um grupo de empresários de sucesso na África do Sul que está disposto a salvar a Casa da Madeira e evitar que a mesma feche portas e caia na insolvência devido a dificuldades de tesouraria. A instituição está com uma dívida superior a 27 mil euros de electricidade à Câmara de Alberton. A última Assembleia-Geral da instituição serviu para tentar arranjar soluções e resolver a situação económica e o futuro da colectividade. A Casa da Madeira continua ainda sem solução à vista e a situação pandémica acabou por adiar a resolução do problema.