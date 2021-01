Novo reitor da Universidade da Madeira será eleito a 12 de Março

Está já definido o calendário da eleição do próximo reitor da Universidade da Madeira. De acordo com a acta da reunião do Conselho Geral da UMa da passada sexta-feira, o acto eleitoral vai realizar-se a 12 de Março próximo, sendo que a audição pública dos candidatos terá lugar a 26 de Fevereiro.

Antes da definição e aprovação do calendário eleitoral, o Conselho Geral escolheu o presidente para este mandato. A escolha, voltou a recair sobre Francisco Fernandes.