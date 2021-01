Campos de padel fecham na Calheta após várias queixas

Até esta quinta-feira era possível jogar padel na Calheta, mais concretamente nos campos geridos pelo Porto de Recreio local. A decisão do encerramento partiu da própria administração, que pediu um esclarecimento à Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) relativamente àquela que entende ser a sua interpretação da norma restritiva estipulada pelo Governo Regional até 31 de Janeiro quanto à prática de desporto.

Questionada pelo DIÁRIO sobre as queixas que foram hoje amplificadas entre vários praticantes da modalidade, a manager da marina, Paula Ferreira, sublinhou que comunicou o sucedido de forma imediata à ARAE, encerrando desde logo as portas dos referidos campos.

A responsável garante que existe outra interpretação relativamente à norma do executivo madeirense aplicada a 13 de Janeiro, visto que "não estamos a falar" de um clube ou de uma associação, a que acresce o facto de não existirem balneários ou secção de apoio.

Para o Porto de Recreio da Calheta esta situação resume-se a uma transacção, ou seja, em venda de horas de utilização dos campos. “E as transacções comerciais são permitidas até às 18 horas durante a semana e até às 17 horas aos fins-de-semana”, reforçou.

Com o pedido de esclarecimento enviado à ARAE, pelo qual a administração do Porto espera uma resposta, ficam desde já canceladas todas as horas de campo programados. Além disso, Paula Ferreira garantiu que os campos cumpriram até ao momento todas as normas de segurança e higienização, não sendo este, no seu entender, um local potenciador de ajuntamentos, visto que só é permitido o acesso “às pessoas que estão a jogar e não há assistência”.

ARAE aguarda parecer das autoridades de saúde

O inspector regional da ARAE, Luís Miguel Rosa, confirmou ao DIÁRIO que foi encaminhado um pedido de informação por parte do Porto de Recreio em relação a este caso.

“Também tivemos dúvidas e remetemos o pedido de informação às autoridades de saúde e à Direcção Regional do Desporto (DRD). Aguardamos uma posição formal”, mencionou o inspector, julgando não ser possível reabrir os campos de padel porque são, efectivamente, "infra-estruturas desportivas”.

Recorde-se que o Governo Regional determinou, a 13 de Janeiro, que todas as actividades desportivas nos clubes e infra-estruturas desportivas em todos os concelhos da Região, com a excepção das equipas seniores das modalidades com participação em competições nacionais regulares, ficam suspensas até 31 de Janeiro.