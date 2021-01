Universidade da Madeira lança novo programa de Inovação

'UMa Inovação - Innomac' é o novo programa de inovação da Universidade da Madeira (UMa).

"Desenhado para promover um ecossistema de interações colaborativas entre os participantes, proporcionando a troca de ideias, experiências e abordagens à inovação, o programa está aberto a pessoas singulares e a empresas e centros/institutos de investigação", explica a instituição em comunicado de imprensa.

Este novo programa destina-se a pessoas singulares (empreendedores, gestores, directores, investigadores), PMEs e centros/institutos de investigação que se encontrem no espaço de cooperação do projeto (Gran Canaria, Madeira e Cabo Verde), de qualquer área de actividade.

O programa 'UMa Inovação' enquadra-se no projecto 'Innomac', uma iniciativa de promoção de inovação para a competitividade empresarial e capacitação das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) inovadoras da Macaronésia (Gran Canaria, Madeira e Cabo Verde) para mercados globais.

A coordenação está a cargo da vice-reitora da UMa, e é desenvolvido por Ana Leça Umbelino, CEO da MindSurfing, e Maria Ana Botelho Neves, Design Strategist da business Transformation By Design - with The Thinking Hotel.

A inscrição é gratuita e deve ser efectuada até 30 de Janeiro de 2021, através da página do programa:

UMa Innomac O projeto Innomac é uma iniciativa de promoção de inovação para a competitividade empresarial e capacitação das PMEs inovadoras da Macaronésia (Gran Canaria, Madeira e Cabo Verde) para mercados globais. ​

Com duas fases, Formação e Mentoria, o programa 'UMa Inovação' acontece on-line, através da plataforma zoom, e irá proporcionar sessões dinâmicas e participativas, com enfoque na colaboração e inovação, disponibilizando valor aos participantes através de conteúdos e experiências úteis em 'Cultura de Inovação', 'Design e Prototipagem' e 'Inovação e Colaboração'.

A fase 1 (Formação) tem a duração de 8 semanas e oferece um total de 34 horas de partilha de conhecimento, métodos e ferramentas, incluindo 2 horas semanais de laboratório criativo para prototipagem e exploração de ideias.

É constituída por quatro módulos “O que é inovação – mitos e conceitos”, “Criar uma Cultura de Inovação - o que é e porque é importante”, “Criação de valor com inovação - modelos e ferramentas”, “Liderar a inovação – abordagens actuais”.

Por sua vez, a fase 2 (Mentoria) acontece na sequência da fase de Formação, também com a duração de 8 semanas. Contempla 32 horas de formação e aplicação prática das metodologias e abordagens, bem como 10 horas de mentoria personalizada a cada um dos 4 projetos selecionados para esta fase.

No mês de Janeiro acontecem 3 sessões temáticas on-line, abertas a todos os interessados no tema da inovação, nos dias 19, 22 e 26 às 12 horas.