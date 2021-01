Câmara de Lobos aproxima-se do ‘risco extremo’ de propagação da Covid-19

O Concelho de Câmara de Lobos está muito próximo do ‘risco extremo’ de propagação da Covid-19, de acordo com os critérios adoptados pela DGS – Direcção Geral da Saúde – e pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Os dados, ontem divulgados pela Direcção Regional da Saúde, revelam que, nos 14 dias anteriores, aquele concelho acumulou 314 novos casos de Covid-19, o que o coloca com 932 novos casos por 100 mil habitantes.

Na última semana últimos dias, Câmara de Lobos tem registado sempre mais de 20 novos casos diários (excepto no dia 10, em que teve 19). Se essa tendência se mantiver hoje, o concelho entra em ‘risco extremo’ de transmissão do SARS-CoV-2, que é o mais elevado da escala.

Neste momento, a Madeira tem quatro concelhos em risco muito elevado, três em risco elevado e quatro em risco moderado.

A Região, vista como uma unidade, está em risco muito elevado, o que resulta do facto de os concelhos mais populosos doa arquipélago estarem em risco muito elevado ou elevado.