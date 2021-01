Câmara de Lobos distribui equipamentos informáticos a alunos

A Autarquia de Câmara de Lobos adquiriu 21 portáteis e 5 routers de acesso à Internet para ceder a título de empréstimo aos alunos do 3.º Ciclo e ensino Secundário das escolas do concelho. A esta aquisição foram adicionados mais 5 equipamentos da autarquia recolhidos através da campanha solidária que decorreu em Maio de 2020 e vem garantir o acesso ao ensino à distância a alunos de agregados que não possuem condições económicas para a aquisição dos mesmos e representa um investimento na ordem dos 7 mil euros.

Esta aposta da Autarquia surge depois de um levantamento feito pelas escolas do 2.º e 3.º ciclos e secundária para auscultação das necessidades a nível de acessos à Internet e equipamentos informáticos, de forma a garantir “condições de equidade” no acesso ao ensino à distância, para os alunos que estão inseridos nos 1.º e 2.º escalões da Acção Social Educativa.

Foram referenciadas 64 situações de falta de equipamentos entre os alunos que frequentam a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos e a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre.

Segundo a vice-presidente Sónia Pereira, que tem o pelouro da educação, esta medida é implementada para “prevenir e combater o impacto da actual situação pandémica, no processo ensino/aprendizagem dos alunos que frequentam as escolas do concelho”.

Depois de sinalizados os casos de falta de equipamentos nas escolas do Estreito e da Torre, a Autarquia distribui hoje 26 equipamentos informáticos e 5 routers para colmatar as situações mais urgentes, adiantou Sónia Pereira, recordando que a educação é um dos “vetores estratégicos de desenvolvimento concelhio”, sendo prioridade da Câmara Municipal garantir que nenhum aluno fique prejudicado no seu processo de ensino/aprendizagem.