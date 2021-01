Presidente da CMF já pediu intervenção de Ireneu Barreto

Miguel Silva Gouveia já falou com o Representante da República para lhe transmitir as preocupações do Município do Funchal sobre a situação de pandemia por Covid-19. O 'encontro' foi confirmado ao DIÁRIO pelo Gabinete de Ireneu Barreto.

Como afirmou, hoje no final da reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, a CMF pretende que o Funchal, por estar em risco elevado de contágio de covid-19, seja submetido às mesmas medidas de contenção que são aplicadas no continente, ao abrigo do Estado de Emergência.

O Representante da República é quem executa na Região o Estado de Emergência em cooperação com o Governo Regional.

A adopção de medidas concretas pode ser decidida pelo Conselho de Ministros ou da própria Região - Governo Regional / Representante da República.