Trofense está na Madeira com indicações da FPF para ir a jogo

O Trofense chegou esta manhã à Madeira, "seguindo a indicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)" para cumprir o calendário do Campeonato de Portugal, tendo em vista o jogo de amanhã com o Câmara de Lobos e o de quarta-feira com o Marítimo B.

"Tivemos a indicação que havia jogo, que não haveria nenhuma informação em contrário, portanto seguimos viagem e vamos a jogo. Mas não sei o que vai acontecer. Estamos neste impasse", revelou o director de comunicação do Trofense, ao DIÁRIO.

Já os clubes madeirenses receberam a indicação de que "a resolução 1080 do Governo Regional continua em vigor e que não pode haver competição para as equipas regionais não profissionais".

"Não saiu nada em contrário, que diga que a resolução deixou de estar em vigor. E estando em vigor, impede-nos de ir a jogo. Vamos aguardar para ver se vai surgir alguma outra indicação", afirmou Higino Teles, presidente do Câmara de Lobos.

O DIÁRIO está a tentar obter mais informações junto do Governo Regional e da Associação de Futebol da Madeira, para perceber se amanhã há jogos do Campeonato de Portugal.

Também está agendado o encontro entre Marítimo B e União, bem como o Pevidém-Camacha, mas os insulares não viajaram.

O União recebeu igualmente a indicação de que a resolução 1080 continua em vigor e os maritimistas dizem-se preparados para jogar, mas aguardam luz verde por parte do Governo.