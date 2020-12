A Madeira somou neste domingo 49 novos casos de infecção pelo coronavírus, segundo informação disponibilizada esta noite pela Direcção Regional de Saúde. Trata-se de 14 casos importados (7 provenientes do Reino Unido, 4 da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2 da República Checa e 1 da Região Norte de Portugal) e 35 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados. As investigações epidemiológicas estão ainda em curso.

Sobre os casos positivos reportados hoje, há a assinalar 15 casos (13 residentes e 2 colaboradores) identificados no âmbito do rastreio de contactos em curso numa unidade de saúde prestadora de cuidados de longa duração do sector privado (Casa de Saúde S. João de Deus), onde tinha sido ontem identificado um caso positivo de Covid-19.

Também hoje há a assinalar a recuperação de 14 doentes, pelo que o número de casos activos é agora de 493, dos quais 145 são casos importados e 348 são casos de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 61 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 402 em alojamento próprio e 30 pessoas encontram-se hoje internadas, 26 na Unidade Polivalente e 4 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19.

No total, há 244 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM. As investigações epidemiológicas estão em curso.