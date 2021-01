Derrocada na estrada que liga o Jardim do Mar ao Estreito da Calheta

Uma derrocada de grandes dimensões está a condicionar a estrada que liga o Jardim do Mar ao Estreito da Calheta. A informação está a ser divulgada nas redes sociais, pelo presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar, que pede o máximo cuidado a quem circular na zona. A Polícia de Segurança Pública está a tomar conta da ocorrência.

Para já, a informação é escassa, mas ao que o DIÁRIO conseguiu apurar, a derrocada não fez vítimas.

Lembrar que o acesso entre a Fajã da Ovelha ao Paul do Mar estava encerrado para limpeza dos taludes pelo que a alternativa foi disponibilizar o acesso ainda que condicionado devido às obras de construção de um túnel entre o Jardim do Mar pelo Estreito da Calheta