Um aluno da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Nazaré, no Funchal, testou positivo para a Covid-19. De acordo com a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), ficam em quarentena 19 alunos, todos da mesma turma, e um professor.

Por essa razão, iniciam o regime de aulas não presencial até indicação em contrário pelas autoridades de saúde.