Novas vias cruciais não apenas na acessibilidade mas também na segurança

Com a obra de construção do novo túnel de acesso ao Jardim do Mar a decorrer do outro lado do vale da Ribeira Funda, onde esta manhã o presidente do Governo Regional foi visitar exploração agrícola, ao ser questionado se a estrada entre o Estreito da Calheta e o Jardim do Mar iria continuar aberta à circulação, Miguel Albuquerque não esclareceu, mas deu uma garantia: “Vamos fazer tudo no sentido de garantir que as acessibilidades a estas freguesias – Jardim do Mar e Paul do Mar – são asseguradas com o máximo de segurança. A segurança é essencial”.

Acrescentou que manter aberto ou voltar a encerrar o troço onde decorre a empreitada de construção do novo túnel é medida que dependerá do risco entre este troço ou o alternativo, a ligação entre a Fajã da Ovelha e o Paul do Mar, entretanto já reaberta ao trânsito.

“Se houver situação de risco. Está a ser tudo monitorizado e avaliado. Por isso vamos tomar as decisões em função da avaliação e da monitorização que está a ser feita”, esclareceu.

Albuquerque aproveitou o tema para reforçar a importância das novas vias.

“Também é bom começarem a ver o que era as antigas vias. O que aconteceu na Boaventura e em Ponta Delgada vem por a nu uma evidência: as infra-estruturas que o governo construiu nas últimas décadas são essenciais, não só para garantir uma melhor acessibilidade às populações, mas são também cruciais para garantir uma segurança às populações”, sublinhou.

Acrescentou que “se não fosse a via rápida que abrimos para a Ponta Delgada ou para a Boaventura as populações estariam isoladas durante dias. O socorro não conseguia chegar”, admitiu.

Em jeito de resposta a quem critica a vultuosa obra em construção para garantir “acessibilidade segura para o Jardim do Mar”, diz que só “quem mora com todo o conforto numa zona que neste momento tem acessibilidades acha que é mau gastar o dinheiro”, atirou.