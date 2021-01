Um aluno do Caniço e outro de Gaula infectados com Covid-19

No concelho de Santa Cruz, um dos que nais tem visto aumentar o número de novas infecções nos últimos dias, há duas escolas com casos de Covid-19 a reportar no dia de hoje.

Na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Caniço uma aluno testou positivo, levando a que uma turma, com 18 alunos, fique em quarentena, com aulas à distância.

O mesmo acontece com uma turma de 27 alunos do Externato de São Francisco de Sales – Gaula, onde um aluno também testou positivo.