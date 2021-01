Albuquerque diz que Eleições Presidenciais deveriam ter sido adiadas

O presidente PSD-M, Miguel Albuquerque, disse que as Eleições Presidenciais, que decorrem a 24 de Janeiro, deveriam ter sido adiadas decido à crise que o País atravessa motivada pela pandemia. No entanto, manifestou o seu apoio à candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.

"O País e os portugueses enfrentam hoje uma realidade pandémica sem paralelo desde março de 2020, com uma forte pressão na resposta dos serviços de saúde, a par de uma crise económica e social, que deveriam ter sido justificação suficiente para o adiamento das Eleições Presidenciais do próximo domingo, dia 24 de Janeiro", começa por dizer através de um comunicado de imprensa.

E acrescenta: "a insensibilidade partidária, em especial dos partidos de esquerda, impediu o natural adiamento, ficando óbvio que a participação eleitoral dos portugueses pode estar comprometida. Ficando óbvio, também, que uma abstenção muito elevada apenas ajudará o PS, com a diminuição da legitimidade do Presidente eleito, num mandato que será determinante para todos nós".

No entanto, defendeu que "o voto em Marcelo Rebelo de Sousa é o único recomendável, porque é o único capaz de derrotar a esquerda anti-autonomista que ainda manda em Portugal".

Albuquerque sustentou que "Portugal precisa de um Presidente da República capaz de assumir-se como a antítese desta esquerda sem princípios e sem visão, e que exerça as funções de Estado e de soberania para com todos os portugueses".

O presidente do PSD-M espera que a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa "seja uma nova oportunidade do aprofundamento e do respeito pela Autonomia, onde desta vez o Presidente da República deverá ter um papel activo na defesa do povo madeirense".