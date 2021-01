Imagens ilustram dificuldade no resgate a turista no Pico Ruivo

Os Bombeiros Voluntários de Santana e a GNR protagonizaram, esta tarde, o resgate a um turista italiano, que sofreu uma queda no Pico Ruivo.

Tal como o DIÁRIO já havia avançado, os trabalhos das equipas de socorro e resgate foram dificultados pelo piso coberto de neve e gelo nesse percurso pedestre. As imagens recolhidas no local mostram as dificuldades que as equipas enfrentaram para transportar a vítima, que devido a uma queda de cerca de 5 metros estava impossibilitada de circular pelos próprios meios.

A neve que caiu há mais de uma semana continua a cobrir os picos mais altos da Madeira e muita dela já 'congelou', oferecendo perigo para quem nela circula.