Aluno da APEL testou positivo para Covid-19

Um aluno da escola da APEL testou positivo para a Covid-19, deu conta, esta tarde, a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia. Por esse motivo, uma turma manter-se-á em regime de ensino não presencial.

Já na Escola Básica do 1.º cilo/PE/Creche mais uma turma, de 14 alunos, cumpre isolamento profilático, devido ao contacto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar. São já várias as turmas deste estabelecimento de ensino que cumprem quarentena.