Caso de covid-19 na Escola do 1.º ciclo de Santa Cruz leva a isolamento profilático

Como demos nota esta tarde, um aluno do 3.º ano da Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-Escolar e Creche de Santa Cruz testou positivo à covid-19.

A direcção do estabelecimento de ensino informou os encarregados de educação sobre o sucedido e indicou ainda que, após contacto com as autoridades de saúde do concelho de Santa Cruz, uma vez que o último contacto do estudante com a turma tinha acontecido a 11 de Janeiro, não haveria “necessidade de isolar a referida turma".

No entanto, já mais tarde, e segundo as informações dadas pelo delegado de saúde de Santa Cruz, as crianças e docentes que contactaram com o referido aluno foram aconselhados a ficar em isolamento profilático, até o dia 25 de Janeiro.