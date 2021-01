Eduardo Jesus não prevê alteração no quadro de eventos a partir de Maio

A partir de Maio a secretaria regional do Turismo e Cultura não prevê voltar a cancelar os cartazes turísticos que ajudam dinamizar a economia e simultaneamente o destino Madeira. Eduardo Jesus está convencido que a crise pandémica e as restrições sanitárias vão ser aliviadas, ou seja a Festa da Flor continua

“A partir do Carnaval temos todo o calendário a se manter, naturalmente dependente do evolução pandémica, mas estamos com empenho e acreditar que será possível manter exactamente como está previsto”, expressou à margem da assinatura do protocolo com a Startup Madeira, para a implementação do projecto-piloto “Digital Nomads Madeira” que contou com a presença Carlos Lopes, presidente executivo da Startup madeirense que destacou o crescimento da procura pelo destino Madeira por parte de trabalhadores em regime de teletrabalho e que, por isso, viu uma oportunidade para lançar um projecto para “atrair nómadas digitais”.

Alguns destes, frisou, estão a arredar alojamentos locais de longa duração realçando que a “Madeira tem condições perfeitas” para atrair este nicho de mercado.

Dentro deste projecto, anunciou que a Ponta do Sol irá contar com um “projecto piloto único em todo o mundo”, a Digital Nomad Village, esperando um “impacto positivo na economia local que, com a atracção destes profissionais, com salários elevados durante o período alargado, poderá elevar o consumo nos negócios locais colmatando a redução de turistas e a sazonalidade do mercado turístico.