Governo Regional e ACIF abordam plano de apoio ao comércio e à restauração

O anunciado plano de apoio ao comércio e à restauração “poderá passar pela elaboração de um contrato programa com a associação empresarial”.

O Governo Regional - representado pelo vice-presidente, Pedro Calado, e pelo secretário regional de Economia, Rui Barreto - e a Direção da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) reuniram-se esta manhã para falar sobre os apoios ao comércio e à restauração.

“O Executivo já anunciara a intenção de apoiar, no valor de um Indexante dos Apoios Sociais (IAS) – 438,81 euros – por trabalhador (incluindo sócios gerentes remunerados) as empresas dos sectores supracitados”, refere o Governo, em nota enviada às redacções.

No que se refere aos apoios ao comércio e à restauração, sublinha a nota de imprensa que Rui Barreto “já solicitou, ao Ministro da Economia, a extensão da anunciada linha nacional de apoio às rendas comerciais”. No entanto, “mesmo no território nacional, a referida linha ainda aguarda a publicação da Portaria que a regulamentará”.