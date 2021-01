Comércio do Funchal aplaude "equilíbrio" da medida para as lojas

O representante da mesa da secção de comércio local da ACIF, Rodrigo Gouveia, está de acordo com as medidas adoptadas pelo Governo Regional de combate mais forte à pandemia nos próximos 19 dias. “Temos de ser conscientes”, defendeu.

O actual representante desta secção da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) diz que são medidas “necessárias com vista ao combate e controlo da propagação da pandemia”.

As medidas vão criar uma nova pressão ao nível da economia, reconheceu, com o impacto a ser "limitado", menos significativo na franja que representa, o comércio lojista no Funchal, que perde apenas cerca de uma hora de funcionamento com o encerramento durante a semana às 18 horas.

Rodrigo Gouveia lembrou que é preciso ver a situação pandémica, que é preciso actuar e que as medidas adoptadas “são necessárias” e são “muito menos castradoras do que aquelas que se prevê adoptar a nível nacional.”

“É uma medida que ao vigorar e ao ter os seus efeitos, até permite, de certa forma, nós termos um equilíbrio entre a economia e a contenção da propagação do vírus”, afirmou.