Governo Regional concede apoio financeiro aos taxistas

Realizou-se, nesta manhã de 18 de Janeiro, no salão nobre da vice-presidência do Governo Regional, a assinatura do memorando de entendimento entre o Governo Regional e as associações representantes dos Industriais de Táxi na Região.

O documento assinado entre as diversas partes visa viabilizar a cooperação técnica e financeira entre o Governo e os representantes dos Táxis, assegurando a concessão de um apoio financeiro aos profissionais do sector que exerçam actividade na Região.

Através deste acordo, o Governo Regional pretende "acautelar a protecção social dos trabalhadores que se encontrem impedidos do exercício da sua atividade profissional devido à pandemia, mitigando, desta forma, situações de crise empresarial e prevenindo o risco imediato de perda de emprego", através da criação de um apoio financeiro no valor equivalente a um IAS por cada trabalhador (438,81 euros), incluindo gerentes e sócios-gerentes.

Na ocasião, estiveram presentes em representação do Governo Regional, o vice-presidente do executivo, Pedro Calado, e o secretário regional da Economia, Rui Barreto.

A representar os motoristas de táxi, participaram quatro associações representantes do sector: a AITRAM, a TAXISRAM, a ASAT e a CPPME.

De referir que, das quatro associações presentes, só três assinaram o memorando, ficando de fora a CPPME.

Agora será celebrado um contrato-programa destinado a conceder a cada uma das associações signatárias uma comparticipação financeira, que as dotará dos meios financeiros necessários à concessão dos apoios.

Este apoio complementar vai abranger cerca de 1.900 motoristas de táxi de toda a Região Autónoma da Madeira.