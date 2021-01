Governo promete apoios para a restauração e taxistas

O Governo Regional vai assinar, na próxima terça-feira, "um protocolo com a ACIF e com as associações de taxistas no sentido de garantir o apoio às micro e pequenas empresas de restauração e similares e também às associações de táxis tendo em vista a compensação" pelas perdas das medidas impostas no âmbito da pandemia. Miguel Albuquerque adiantou que serão pagos "438,81 euros por trabalhador e que vai abarcar cerca de 7300 trabalhadores" e "cerca de 1900 motoristas de táxis".

Admitiu estar a estudar o apoio para o comércio não alimentar de rua, ou seja, o comércio tradicional urbano.