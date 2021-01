JPP defende Iva reduzido para a restauração

O líder parlamentar do JPP defendeu hoje a redução do Iva para a restauração e recordou que este tema será discutido em breve na Assembleia Legislativa da Madeira.

Élvio Sousa lembra que esta proposta vai “no encalço, não só da ACIF como também, da Ordem dos Economistas, da Associação de Industriais da Restauração e similares”, permitindo a “redução da carga fiscal aos empresários do sector da restauração que, neste momento, passam sérias dificuldades”.

O deputado diz que esta medida “ajudará na liquidez das empresas”, embora não implique uma “baixa do preço ao consumidor”, e lembrou que durante o período da troika, o sector da restauração e similares “suportou o não aumento dos preços com o agravamento do IVA para a taxa máxima no sector”.

Apesar de esta medida permitir “desafogar a carga fiscal das empresas”, o JPP reforça a necessidade de medidas de apoio financeiro apresentadas pelo Governo, sobretudo às pequenas empresas.

“Sabemos que as microempresas representam mais de 95% do sector empresarial da Região, até 10 funcionários, mas depois há pequenos empresários, com mais funcionários, que também precisam de um apoio e de uma atenção por parte do Governo Regional”, destacou o deputado, frisando a necessidade de o Governo Regional “alterar a medida que proíbe a entrega de comida confeccionada ao domicilio, nos fins-de-semana”, sobretudo “neste momento fundamental de apoio aos profissionais da restauração”.