Portugal invicto no Mundial de andebol

A selecção portuguesa fechou a fase de grupos do Campeonato do Mundo de andebol masculino, Egipto'2021, com o pleno de vitórias.

No terceiro jogo do grupo F, a formação das quinas, que já tinha assegurado a passagem à fase final do mundial, venceu a Argélia por --- (14-9 ao intervalo).

Os africanos até começaram bem o encontro tendo estado na frente do marcador por alguns minutos, mas pouco depois a equipa orientada por Paulo Pereira mostrou alguma superioridade defensiva e ofensiva para conseguir uma vantagem de cinco golos, até ao intervalo.

Na segunda parte o madeirense João Ferraz veio a ser chamado pelo seleccionador luso e Portugal foi sempre gerindo a vantagem que trouxe do primeiro tempo para fechar a partida com uma vitória clara por 26-19

Com o primeiro lugar do grupo conquistado a selecção lusa volta à competição na quarta-feira, 'Main Round' onde irá defrontar o segundo classificado do grupo E, que poderá ser a selecção da Noruega, da Suíça ou da Áustria.