João Ferraz vê da bancada a goleada de Portugal

Portugal somou esta tarde a segunda vitória no Campeonato do Mundo de andebol masculino, Egipto 2021, e está a um passo de rumar à fase seguinte na luta pelo título mundial.

Diante de Marrocos a selecção nacional, que não contou com o madeirense João Ferraz, que ficou na bancada, por opção técnica, teve que se aplicar para ir para o intervalo com um empate a 12 golos, e onde o seleccionador Paulo Pereira veio a mexer significativamente no sete inicial.

Já no segundo tempo e com algumas entradas de 'peso' Portugal embalou para um triunfo justo e com 'direito' a goleada. A equipa das Quinas venceu por 33-20

Segunda-feira Portugal fecha a fase de grupos ao defrontar a Argélia, em partida agendada para as 17 horas e com transmissão televisiva em directo na RTP2.