Árbitros madeirenses 'obrigados' a deixar o mundial de andebol

A dupla de árbitros madeirenses, Ricardo Fonseca/Duarte Santos, despediu-se hoje, prematuramente, do Campeonato do Mundo de andebol, Egipto'2021.

Um lesão no joelho de Ricardo Fonseca, no decorrer do encontro de ontem entre Quatar e Angola, que os madeirenses foram nomeados para dirigir, foi o motivo para o abandono 'forçado' dos árbitros internacionais madeirenses.

De referir que Ricardo Fonseca foi observado no dia de ontem, tendo hoje feito uma ressonância que veio a ditar o pior. Uma lesão ruptura muscular foi o motivo mais que suficiente para a dupla insular a ter que 'sair fora' do Campeonato do Mundo.

"E assim termina o nosso trajecto pelo Mundial de Andebol 2021. Uma pequena ruptura no músculo determinou o fim na competição", escreveu, há instantes, o árbitro Ricardo Fonseca na sua página de facebook.

"Tempo agora para tratar, recuperar (que seja tão rápida como a nossa participação) e preparar próximas competições nacionais / internacionais.

O meu profundo e sincero agradecimento às imensas mensagens de apoio recebidas, assim que possível; retribuirei a todos individualmente .Um forte abraço.", acrescentou ainda o madeirense no facebook.

Já ao DIÁRIO o árbitro insular veio ainda acrescentar que "é tempo agora de preparar próximas competições, entre elas os Jogos Olímpicos. Tóquio'2020, ainda este ano".

"Também temos que superar estes desafios que a vida nos coloca, se fosse tudo fácil era para qualquer um.", concluiu Ricardo Fonseca.