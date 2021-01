João Ferraz entre os convocados que vão disputar Mundial de andebol

O madeirense João Ferraz integra a comitiva portuguesa que partiu hoje para o Egito para disputar, a partir de quinta-feira, o Mundial’2021 de andebol.

Paulo Fidalgo, treinador da equipa masculina do Madeira SAD, faz parte da equipa técnica, liderada pelo seleccionador Paulo Pereira, que hoje divulgou a lista de convocados.

- Guarda-redes: Alfredo Quintana (FC Porto), Humberto Gomes (Póvoa AC) e Gustavo Capdeville (Benfica).

- Pontas: Pedro Portela (Tremblay, Fra), Diogo Branquinho (FC Porto), António Areia (FC Porto) e Leonel Fernandes (FC Porto).

- Pivôs: Victor Iturriza (FC Porto), Daymaro Salina (FC Porto), Alexis Borges (Montpellier, Fra) e Luís Frade (FC Barcelona, Esp).

- Laterais: Gilberto Duarte (Montpellier, Fra), João Ferraz (Aarau, Sui), Bélone Moreira (Benfica), Alexandre Cavalcanti (Nantes, Fra), André Gomes (FC Porto), Diogo Silva (FC Porto) e Fábio Magalhães (FC Porto).

- Centrais: Miguel Martins (FC Porto) e Rui Silva (FC Porto).

Portugal está inserido no Grupo F, com Islândia, Marrocos e Argélia, “na disputa de um lugar na próxima fase do Campeonato da Europa, o Main Round”, conforme se destaca no site da Federação. “Três equipas garantem a passagem à próxima fase e levam consigo os pontos conquistados frente às equipas que também transitam para a ronda seguinte. Todos os jogos de Portugal serão transmitidos na RTP2”.

Os portugueses começam o Campeonato do Mundo, no dia 14 de Janeiro, frente à Islândia, no New Capital Sports Hall, às 19h30.

O selecionador português espera começar com o pé direito e aponta como um excelente resultado no Egito "terminar entre os oito primeiros".

Paulo Pereira reconhece que após o sexto lugar no Europeu de 2020, as expectativas "estão elevadas" no regresso a uma fase final de um Mundial, 18 anos depois.