Portugal estreia-se no Mundial com vitória frente à Islândia

A selecção portuguesa de andebol estreou-se hoje da melhor maneira no Campeonato do Mundo de andebol masculino, Egipto'2021, ao vencer a Islândia por 25-23, em jogo disputado em New Administrative Capital, no Cairo

18 anos depois da última participação, no evento disputado em Portugal, a selecção nacional, que ao intervalo vencia por 11-10, entra vitoriosa no Mundial do Egipto, em jogo do grupo F da fase preliminar, na qual estão também Marrocos, que defronta no sábado, e Argélia, com a qual vai medir forças na segunda-feira.

No outro encontro da primeira jornada, a selecção argelina venceu Marrocos por 24-23.

Depois de um enorme equilíbrio na primeira na primeira parte, a equipa das Quinas, orientada pelo seleccionador Paulo Pereira, que contou com Paulo Fidalgo, treinador do Madeira Andebol SAD como adjunto, entrou da melhor forma na segunda parte, e com o João Ferraz em campo, que fez história ao ser o primeiro madeirense a estar em jogo num Mundial de andebol sénior, e veio a ganhar uma vantagem preciosa de quatro golos que viriam a ser determinantes para arrancar uma preciosa vitória por 25-23 e assim liderar o grupo F, no final desta jornada inaugural