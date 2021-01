Projecto GIRO publica Catálogo de Espécies da Área Protegida do Cabo Girão

O projecto 'GIRO' promovido pela Associação Insular de Geografia (AIG) lançou hoje, dia 18 de Janeiro, o Catálogo Digital de Espécies da Área Protegida do Cabo Girão. Esta publicação faz referência à biodiversidade terrestre e marinha registada oficialmente até 2018 no Cabo Girão e, está disponível gratuitamente no site do projecto:

“Este catálogo reúne um elevado manancial de conhecimento da biodiversidade da Área Protegida do Cabo Girão que, de alguma forma, estava disperso e por vezes inacessível. Para além dos novos assinalamentos de espécies na região, fruto dos trabalhos de investigação dos biólogos Cláudia Ribeiro e Pedro Neves, registamos ainda espécies terrestres exclusivas do Cabo Girão em estado de conservação Crítico”, afirma a coordenadora do Núcleo de Estudos e Projectos, Ana Neves.

Por seu turno, o presidente da AIG, Marco Teles, realça que “trata-se de mais uma etapa na concretização dos objectivos do projecto GIRO".

"Os trabalhos levados a cabo pelo Núcleo de Estudos e Projectos desde 2019, têm permitido produzir novos conhecimentos que fazemos questão de partilhar com o público, em geral", vinca.

Para dar continuidade aos trabalhos do Projecto Giro, em 2021, encontra-se previsto o lançamento do 1º volume do Livro Área Protegida do Cabo Girão.

Este projecto financiado por fundos europeus, conta com a parceria do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza IP-RAM e da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.