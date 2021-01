GNR apreende 27 plantas exóticas no Funchal

Vinte e sete espécies de plantas exóticas foram ontem apreendidas pela GNR numa casa localizada no Funchal.

A apreensão, que foi feita através do Núcleo de Protecção do Ambiente, ocorreu no seguimento de uma denúncia por detenção e comercialização de plantas exóticas sem licença, de acordo com o estabelecido na Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES).

Um indivíduo de 30 anos foi identificado pelos militares que apreenderam várias plantas da família das orquídeas (11 Dendrochilum Magnum; cinco Phaius Wallichii; quatro plantas híbridas de cruzamento de Maxillaria Variabilis e Densa; quatro Bletia Purpurea e três plantas híbridas de cruzamento de Bulbophyllum Guttulatum e Fascinator).

“As espécies das plantas descritas constam do regulamento europeu relativo à protecção de espécies da fauna e da flora selvagens cujo comércio é objeto de restrições ou controlo. Neste âmbito as espécies apreendidas integram ainda as listas constantes da CITES, bem como os seus híbridos, em virtude de não se verificar o cumprimento das condições de isenção mencionados no regulamento”, informou a GNR.

Após diligências policiais, foram elaborados dois autos de contraordenação, um por falta de falta de inscrição no Registo Nacional da CITES e outro por ausência de declaração de início de atividade, os quais foram remetidos ao Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza (IFCN) da Região Autónoma da Madeira e à Autoridade Tributária competente.