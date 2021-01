1,6 milhões de euros renovam recolha de resíduos em Santa Cruz

A Câmara Municipal de Santa Cruz apresentou, hoje, dia 18 de Janeiro, 12 novas viaturas que se destinam a dotar a Secção de Resíduos Sólidos da autarquia de novos equipamentos.

Filipe Sousa revelou que "este é o primeiro passo de um investimento mais vasto, que incluirá uma estação de transferência, a implantação de cinco ilhas ecológicas nas freguesias do concelho e o início de aquisição de contentores para a recolha porta-a-porta".

Nesta primeira fase, referiu, está em causa um investimento de 1,6 milhões de euros, que tem por objectivo "uma melhoria substancial do serviço prestado à população, ao mesmo tempo que se pretende uma imagem renovada e adaptada a uma política ambiental que se quer com maiores índices de satisfação e sustentabilidade".

De salientar que a maior parte das viaturas que até hoje constituíam o parque auto da Secção de Resíduos Sólidos já estavam em fim de vida. Pelo que, conforme constata o autarca, havia "a necessidade de substituir os equipamentos existentes", muitos deles alugados.

Com efeito, as últimas viaturas adquiridas pela Câmara Municipal remontavam ao ano de 2007.

As viaturas agora adquiridas são as seguintes: 3 viaturas de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs) com capacidade de 20m3, 6 viaturas de recolha de RSU, com capacidade de 7m3, uma viatura de transferência, com sistema ampliroll, uma viatura de caixa aberta e uma viatura multifunções.