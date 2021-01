Madeira recolhe mais de 15 toneladas de resíduos na 12ª edição da ‘Geração Depositrão’

A Região Autónoma da Madeira foi responsável pela recolha de mais de 15 toneladas de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e pilhas, posicionando a região no ‘top’ da 12ª edição da ‘Geração Depositrão’.

O destaque vai para a acção da Escola Básica e Secundária Dr. Luis Maurílio da Silva Dantas, em Câmara de Lobos, que somou mais de 10 toneladas de resíduos, contribuindo fortemente para a representatividade da região nível nacional. No ‘top 3’ da Região encontramos, também a Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal, e a EB1/PE do Estreito da Calheta, que somaram mais de 2,5 toneladas.

A nível nacional, no ano letivo 2019/2020, as escolas e entidades que participaram nesta edição da Geração Depositrão recolheram cerca de 385 toneladas de REEE e 15 toneladas de Resíduos de Pilhas e Acumuladores (RP&A), fechando o programa com a recolha de cerca de 400 toneladas, num total de 427 pontos de recolha em todo o país, o que se traduz no peso médio de recolha equivalente a mais de 900 kg.

Anualmente, as escolas participantes correspondem ao envolvimento de mais 420 mil alunos e cerca 42 mil professores de todos os níveis de ensino.

“Estes resultados superaram totalmente as nossas expectativas pois estiveram muito próximos de anos que atingimos recordes de recolhas. Fica patente que a pandemia, apesar de trazer constrangimentos a toda a cadeia de valor e processos numa iniciativa deste âmbito, em nada travou o trabalho exaustivo e a missão ambiental encetada por todos os envolvidos. As escolas são, de facto, agentes participativos e dinamizadores de comportamentos sustentáveis, já enraizados em muitas regiões de Portugal. Grande número de escolas já participa neste desafio há vários anos, mantendo e reforçando hábitos e comportamentos”. Filipa Moita, responsável de Comunicação da ERP Portugal

Em funcionamento consecutivo há 13 anos, o programa de sensibilização ambiental ‘Geração Depositrão’ visa (in)formar as crianças e jovens – e, através destes, a população em geral – acerca da importância do adequado encaminhamento de REEE e RP&A.

A campanha é fruto de uma parceria entre a ERP Portugal, Entidade Gestora de Resíduos, e o Programa Eco-Escolas (ABAE), com o objectivo de estimular a entrega destes resíduos nas escolas e entidades parceiras, garantindo o seu tratamento, descontaminação e reciclagem.

13ª edição da Geração Depositrão arranca com novo logótipo

Ao fim de 13 anos de Geração Depositrão, a iniciativa mantém a sua missão mas renova a imagem com um logótipo mais actual, que será o foco da comunicação já nesta edição de 2020/2021. Filipa Moita reforça que “esta nova imagem ilustra uma Geração Depositrão mais amadurecida e mais alinhada com um público infantojuvenil, tendo como ponto de partida o claim que ‘Nós Reciclamos’ em todas as gerações, todos os dias e em todos os níveis de ensino”.

As recolhas já estão a decorrer e em breve arrancam também as actividades criativas que este ano vão contar com ‘quizz’ no final de cada período (Dezembro, Abril e Junho), cujo prémio será uma entrada dupla no Oceanário de Lisboa. Ao longo do ano, os alunos vão ser também desafiados a construir um Traga Pilhas, a desenhar cartazes sobre a eficiência energética dos equipamentos e a criar um hino ou, no caso dos alunos do ensino secundário, profissional ou superior, um vídeo, que reforce a importância da entrega seletiva de pilhas. Os vencedores de cada uma destas categorias vão receber cheques Decathlon no valor de 100 euros.

As escolas vão ser premiadas por período e no final do ano lectivo, com prémios diversos, oferecidos pelos patrocinadores da campanha, entre os quais LCD, aparelhos de ar condicionado ou frigoríficos, lâmpadas e pilhas recarregáveis.

Esta campanha da ERP Portugal é implementada em parceria com a ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), através do Programa Eco-Escolas, e conta com o apoio das marcas Decathlon, LG, Orima, Pingo Doce e Worten.