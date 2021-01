Caso 'Telexfree' termina sem culpados

A decisão do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa decidiu arquivar o inquérito ao esquema de pirâmide Telexfree, que fez centenas de lesados na Madeira. Foram sete anos de investigação ao esquema em pirâmide que culminaram com a conclusão de que os queixosos não foram enganados porque sabiam que se estavam a meter numa actividade ilegal e com elevada probabilidade de perda de dinheiro. Saiba os pormenores desta notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO na página 5.

Nesta edição, destaque também para as eleições e para o facto de os emigrantes estarem descontentes com as Presidenciais. Nas principais comunidades há desagrado generalizado pela pouca valorização que o País dá aos portugueses. Os pormenores são para ler na página 12.

No que diz respeito à covid-19, saiba na página 10, que aumenta perigo de contágio em três concelhos. Funchal e Santa Cruz entraram em risco muito elevado e Porto Santo em risco extremamente elevado de transmissão do vírus. Os números da Região mostram que há registo de mais 111 novos casos de covid-19 e, ontem, registou-se a 23.ª morte.

Ainda sobre este tema, saiba que os cirurgiões não aceitam avançar já para área covid-19. A informação está na página 9.

Por fim, o último destaque desta nossa primeira página vai para a entrevista a Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT. As empresas e destino turístico devem focar-se na diferenciação, acredita. Na página 19 falamos sobre actual contexto de dificuldade extrema para o sector do Turismo.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Pode também acompanhar o melhor do lifestyle em d7.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha uma boa sexta-feira e aproveite o fim-de-semana com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.