Navio 'Mein Schiff 1' volta a passar pela Madeira

Foto DR/Tui Cruises

O navio de cruzeiros 'Mein Schiff 1' é dos poucos que, por esta altura, percorre os mares do Atlântico. Vai passar pela Madeira hoje à tarde e vai ser mesmo só isso, uma passagem para os passageiros verem as vistas da ilha. O navio vem de Canárias e, tal como na última passagem de ano, passa ao largo sem fazer escala no Porto do Funchal.