Navio colocação de cabos ‘Ile De Sein’ chega ao Funchal na próxima semana

O Navio colocação de cabos “Ile De Sein” chega ao Funchal na próxima quarta-feira, 20 de Janeiro, às 8 horas, para efectuar a substituição do actual sistema de comunicações entre o território continental e as região autónomas, através de um novo sistema de cabos submarinos.

Os trabalhos serão realizados na zona da Praia Formosa.

De acordo com o Clube de Entusiastas de Navios, a IP Telecom, operadora de telecomunicações do grupo Infraestruturas de Portugal (IP), lançou o concurso internacional do anel CAM, como é designado este sistema, para adjudicar a construção e instalação até ao final de 2021, sendo expectável um prazo de dois anos para a sua instalação física.

O novo anel CAM vai dispor de seis pares de fibras ópticas em todos os segmentos, complementado por um par de fibras ópticas, a partir da Madeira, numa derivação que ligará ao cabo Ellalink, do consórcio entre a Telebras e a IslaLink, que está a conectar Fortaleza (Brasil) a Sines (Portugal).

Construído em 2001, nos estaleiros Hyundai Mipo Dockyard, em Ulsan na Coreia do Sul, o navio ‘Ile De Sein’ é propriedade da empresa de telecomunicações Alcatel-Lucent. Tem um comprimento de 140,36 metros, 23,39 metros de largura, 12 metros de profundidade e uma tonelagem bruta de 13.978.

Tem dois tanques principais de cabos que fornecem armazenamento para um total de 5.000 toneladas de cabos.

Este navio já esteve em trabalhos na região Autónoma da Madeira, em 2003, com a passagem de cabos submarinos entre Açores – Madeira, regressando em 2007, para os cabos submarinos entre Madeira e Porto Santo.

Em 2009 o navio recuperou os destroços a 3900 metros de profundidade e o gravador de dados do voo 447 da Air France que caiu no Atlântico.