Hoje é notícia

O Governo vai reunir-se hoje em conselho de ministros extraordinário para aprovar novas medidas relacionadas com o confinamento, face ao agravamento dos efeitos da pandemia de covid-19 em Portugal.

Desde o início do novo confinamento, na sexta-feira, pelo menos 477 pessoas morreram em Portugal por causa da covid-19 e foram contabilizados quase 32 mil novos casos de infeção.

No domingo, Portugal registou o quinto dia consecutivo com mais de 10 mil novas infeções.

O número de hospitalizações também aumentou e atingiu 4.889 doentes no domingo, com 647 em unidades de cuidados intensivos, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde março do ano passado, Portugal registou 549.801 casos de infeção e 8.861 mortos.

No domingo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que o confinamento não está a ser levado a sério e admitiu um agravamento de medidas, que disse que apoiará, se for essa a decisão do Governo.

Também a ministra da Saúde, Marta Temido, se mostrou preocupada com o comportamento dos portugueses e alertou que todo o sistema de saúde está "muito próximo do limite".

Ainda no âmbito da covid-19, reúne-se hoje a estrutura de acompanhamento e monitorização do estado de emergência e o primeiro-ministro, António Costa, preside, de manhã, a uma reunião da 'task force' do plano de vacinação.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

Portugal procura manter o percurso cem por cento vitorioso na fase preliminar do Mundial de andebol e somar frente à Argélia o terceiro triunfo no Grupo F do torneio que se realiza no Egito.

De regresso a um Mundial 18 anos depois, a seleção portuguesa venceu a Islândia (25-23) e Marrocos (33-20) e chega à terceira e última jornada com o apuramento para a ronda principal já assegurado.

A Argélia, terceira classificada do último campeonato africano, também já entra para a última jornada praticamente apurada, depois de uma vitória sobre Marrocos (24-23) e uma derrota com a Islândia (39-24).

Além de assegurar o primeiro lugar, um triunfo deixaria Portugal com quatro pontos no início da ronda principal, para a qual são transferidos os pontos nos encontros entre as equipas apuradas.

O Portimonense e o Belenenses SAD procuram hoje pontos para fugir aos lugares do fundo da tabela da I Liga portuguesa de futebol, no encontro que encerra a 14.ª jornada.

Sem perder em casa há três encontros, o conjunto algarvio procura descolar do lanterna-vermelha Boavista, com que está em igualdade pontual (11).

O Belenenses SAD tem apenas mais um ponto do que o Portimonense e não vence há quatro encontros, mas apenas sofreu duas derrotas como visitante, frente a Benfica e Marítimo.

Em Portimão vão defrontar-se os dois piores ataques da I Liga, com o Portimonense a ter nove golos marcados, mais três do que os 'azuis'.

ECONOMIA

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) apresenta os resultados do inquérito feito às empresas em Portugal sobre a sua situação atual e as expectativas que têm para este ano.

A ocasião vai ser aproveitada para fazer também a avaliação das medidas definidas para combater a pandemia de covid-19.

O inquérito integra a segunda fase do Projeto Sinais Vitais, desenvolvido pela CIP, através das associações que a integram, em conjunto com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE -- Instituto Universitário de Lisboa.

O objetivo deste inquérito -- o primeiro de 2021 - é recolher informação atualizada sobre a posição dos responsáveis pelas empresas portuguesas e sobre o impacto que diferentes situações têm nestas, no quadro da situação de exceção provocada pela pandemia de covid-19.

Os ministros responsáveis pelas Finanças dos Estados-membros da zona Euro reúnem-se por videoconferência sob a presidência de Paschal Donohoe, ministro das Finanças e ministro das Despesas Públicas e da Reforma da Irlanda, presidente do Eurogrupo.

Os ministros do Eurogrupo vão discutir os desequilíbrios na área do euro na sequência da crise da covid-19 e trocar opiniões sobre a preparação dos Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência, de acordo com as prioridades acordadas na recomendação da zona Euro.

O Banco Português de Fomento (BPF) abre hoje as candidaturas para duas linhas de crédito de apoio à economia de 1.100 milhões de euros para apoiar a indústria, turismo e eventos, setores afetados pela crise pandémica.

As duas linhas de crédito foram criadas para "apoiar o emprego e a manutenção dos postos de trabalho de três setores fortemente afetados pela pandemia -- o da indústria, o do turismo e o da montagem de eventos", segundo o BPF.

A "linha de apoio à economia covid-19 -- empresas exportadoras da indústria e do turismo" tem uma dotação global de 1.050 milhões de euros.

Já a "linha de apoio à economia covid-19 -- montagem eventos" conta com 50 milhões de euros.

Segundo o BPF, ambas as linhas estão disponíveis para micro, pequenas e médias empresas (PME), incluindo empresários em nome individual, bem como, para 'small mid cap' (pequena-média capitalização) e 'mid cap', em qualquer dos casos com atividade em território nacional continental, com um prazo máximo de operação de até seis anos, incluindo 12 meses de carência de capital.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, inicia uma visita oficial à Guiné-Bissau com o lançamento do livro com os seus discursos e intervenções em agenda.

Segundo o programa da visita, o dia de hoje será marcado por um encontro entre o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, e o chefe de Estado cabo-verdiano, findo o qual farão uma declaração conjunta à imprensa.

O dia inclui também um jantar oficial oferecido por Umaro Sissoco Embaló.

PAÍS

O Tribunal de Aveiro profere o acórdão do julgamento de um homem acusado de produzir canábis num armazém em Cacia, onde foram apreendidas 669 plantas, que pesavam mais de 150 quilogramas.

O arguido, de 38 anos, que se encontra em prisão preventiva, está acusado dos crimes de tráfico de droga e furto qualificado, este último relacionado com uma ligação clandestina à rede pública de eletricidade para abastecer o equipamento usado para a produção da droga, o que se traduziu num prejuízo de 52 mil euros para o fornecedor de eletricidade.

Segundo a acusação, entre pelo menos dezembro de 2018 e dezembro de 2019, o arguido esteve envolvido na comercialização internacional de canábis, que cultivava e enviava para outros países através da remessa de encomendas entregues a empresas de transporte de mercadorias.

As X Jornadas Parlamentares Atlânticas, que envolvem a Comunidade Autónoma das Canárias, os Açores, a Madeira e Cabo Verde, realizam-se hoje e terça-feira, na cidade cabo-verdiana de São Vicente.

Nestas jornadas, estes territórios da Macaronésia vão pedir à União Europeia uma "ajuda especial" para minimizar os impactos da pandemia de covid-19 na vida dos cidadãos insulares.

Estas jornadas estiveram inicialmente marcadas para julho de 2020, tendo sido adiadas devido à pandemia.

POLÍTICA

Os sete candidatos às eleições presidenciais vão estar no único "Debate das Rádios", que terá emissão simultânea na TSF, Antena 1 e Renascença, pela quarta vez desde 2015.

A uma semana da ida às urnas, esta será também a última vez que os candidatos estarão frente-a-frente na campanha, num debate moderado pelas jornalistas Natália Carvalho (Antena 1), Eunice Lourenço (Renascença) e Judith Menezes e Sousa (TSF).

No último debate que juntou Ana Gomes, Marisa Matias, João Ferreira, André Ventura, Tiago Mayan Gonçalves, Vitorino Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, na RTP, em que a saúde foi o tema que suscitou mais divisões, o atual Presidente da República confirmou não haver condições para adiar as eleições marcadas para 24 de janeiro.