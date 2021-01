Juventus perde e atrasa-se na luta pela liderança da Serie A

A Juventus perdeu esta noite, frente ao Inter de Milão, por 2-0. Em encontro alusivo à 17.ª jornada da Liga Italiana, os pupilos de Pirlo foram ao Giuseppe Meazza averbar a segunda derrota nesta edição da Serie A.

Com Cristiano Ronaldo a alinhar durante os 90 minutos - depois de ter descansado a meio da semana no jogo para a taça - a 'Vecchia Signora' não conseguiu reagir a um primeiro golo de Vidal (12'), numa vitória que veio a ser confirmada praticamente no início da segunda parte, com um tento de Barella (52').

Fruto deste desaire, a Juventus segue no 5.º lugar da Serie A, com 33 pontos averbados, estando a sete da liderança que é ocupada pelo AC Milan.