Madeira tem registado este ano temperaturas negativas quase todos os dias

Não terá ocorrido queda de neve na última noite nos pontos altos da Madeira mas chegou a registar-se alguma (pouca) precipitação e a temperatura do ar, de madrugada, chegou a descer de novo até valores negativos. Tal verificou-se no Pico do Areeiro, onde o extremo da temperatura mínima hoje sentida (até a última hora) foi de -0,9ºC, enquanto na Bica da Cana, foi de -0,1ºC, os dois registos mais baixos deste domingo (até às 17 horas) na rede de estações meteorológicas automáticas do IPMA na Madeira.

Pode voltar a cair neve este domingo na Madeira Previsão do IPMA também aponta para a possibilidade de aguaceiros nas terras altas e nas vertentes norte, até meio da manhã Rúben Santos , 17 Janeiro 2021 - 07:15

Agora que o mês de Janeiro vá avança na segunda metade, não deixa também de ser revelante o facto de a Madeira ter registado temperaturas negativas em 13 destes 17 dias do mês, dos quais, 9 dias consecutivos – entre os dias 7 e 15. A temperatura no Areeiro e/ou Bica da Cana só não chegou a ser igual ou inferior a zero graus centígrados entre os dias 4 e 6 (3 dias) e neste sábado, dia 16. Nos restantes 13 dias do mês (inclusive hoje) as estações mais altas da ilha da Madeira têm registado diariamente valores da temperatura abaixo de zero graus. Nesta condição sobressai o Pico do Areeiro, que já leva 12 dias a atingir temperaturas negativas, com destaque para os quatro dias em que a temperatura do ar manteve-se as 24 horas sempre com valores inferiores a zero graus (dias 8 e 9, e dias 11 e 12).

Em relação ao dia de hoje, até às 17:00, há a assinalar uma significativa amplitude térmica no Pico do Areeiro, uma vez que os extremos da temperatura do ar registados nesta estação meteorológica variaram entre uma mínima de -0,9ºC registada a meio da madrugada e uma máxima de 8,8ºC apurada já ao início desta tarde.