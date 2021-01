Governo anuncia medidas para reduzir impacto da pandemia

O Governo Regional anunciou medidas para atenuar os efeitos da pandemia e do recolher obrigatório. Suspensão do pagamento de rendas e de exames de condução entre as medidas anuncia

Empresários preparam concentração à porta da Quinta Vigia, na próxima segunda-feira.

Mais uma morte por covid-19 na região, elevando para 23 o total de óbitos.

Reino Unido inclui a madeira no bloqueio aos voos de Portugal, devido à estirpe brasileira de covid-19.

Pico do Areeiro com temperaturas negativas há oito dias consecutivos.