Mulher de 40 anos morre no sítio das Fontes na Ribeira Brava

Uma mulher de cerca de 40 anos morreu hoje no sítio das Fontes, no concelho da Ribeira Brava, ao que tudo indica, vítima de uma queda.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol foram accionados para socorrer uma vítima de queda que estaria inconsciente. Para o local foi uma ambulância com três elementos acompanhados por uma equipa da EMIR. Chegados ao local, depararam-se com uma mulher com cerca de 40 anos inconsciente próximo à sua residência. Apesar de todos os esforços de reanimação, a vítima acabou por falecer no local.