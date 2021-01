Madeira com novo máximo de 140 casos de Covid-19

A Madeira regista nas últimas 24 horas 140 novos casos de Covid-19, atingindo novo máximo diário de infecções pelo novo coronavírus.

No total, a Região contabiliza até ao momento, 3218 casos de covid-19.

Os novos casos dizem respeito a 6 casos importados (quatro provenientes da Região de Lisboa e Vale do Tejo, um do reino Unido e um do Brasil) e 134 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos, indica a Direcção Regional de Saúde.

Hoje há ainda a reportar 245 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde e 41 casos recuperados, contabilizando um total de 1692 casos recuperados do novo coronavírus.

Feitas as contas, a Região apresenta 1503 casos activos, dos quais 127 são casos importados e 1376 são casos de transmissão local.

O total de contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) ascende agora a 30 977 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direcção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até à data 2606 atendimentos.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 2 289 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

No que respeita à vigilância de viajantes, 5 839 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.