24 utentes do 'Atalaia' com Covid-19

Foram detectados 24 casos de Covid-19 entre os utentes da Unidade de Cuidados Continuados Atalaia. O rastreio, com recurso a testes rápidos de antigénio, foi realizado após ter sido identificado, ontem, um primeiro caso num dos 226 utentes.

Todos os infectados permanecem assintomáticos e foram colocados em isolamento. Não havendo alteração do seu estados de saúde, devem os mesmos permanecer na unidade. A situação está a ser monitorizada pelas autoridades de saúde

A informação foi veiculada pela administração desta unidade, através de comunicado enviado às redacções. Nesse documento, esclarecem que, após identificado o primeiro utente com Covid-19, "de imediato foram activadas todas as medidas de contenção e mitigação previstas na fase avançada do Plano de Contingência Living Care, com vista a assegurar a máxima proteção e salvaguarda dos utentes não infetados, com a criação de áreas de isolamento e contingência dentro da Unidade".

Com a activação da fase avançada de contingência, o plano de testagem prevê a realização de testes rápidos de antigénio de 3 em 3 dias a todos os utentes, bem como aos colaboradores, com vista a assegurar uma elevada contenção da infecção, através do diagnóstico precoce.

Os familiares de todos os utentes infetados já foram devidamente informados pela equipa clínica. Aos familiares dos restantes utentes, a administração pede que "mantenham a calma, certos de que estamos a fazer todos os esforços para mitigação da situação de contágio na Unidade de Cuidados Continuados Atalaia".

Até ontem, haviam sido diagnosticados 4 casos em funcionários desta unidade.