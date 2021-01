Bombeiros sem testes à Covid-19 desde Junho

Bom dia! Os bombeiros não fazem testes à covid-19 desde Junho, na Madeira. O tema que faz manchete no DIÁRIO deste domingo explica que há mais de meio ano que não é feito o rastreio nas corporações da Região.

Com o aumento dos casos diários, os profissionais e voluntários da linha da frente entendem que deveriam ser testados com maior frequência. Ontem foram registadas mais quatro mortes e 117 novas infecções.

Madeira contabiliza mais 117 casos positivos de Covid-19 Hoje há 117 novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 3335 casos confirmados de Covid-19 no território regional.

Outros temas em destaque

Restauração desamparada: Empresários pedem linhas directas de apoio, livres de tanta burocracia e dizem que as entregas ao domicílio não resolvem problemas de liquidez. Governo Regional promete ajudar.

Há 47 anos foi fatal uma ida à neve: Três jovens de São Martinho morreram nas serras do Areeiro em 1974. Lígia Correia recorda perda do irmão.

Rodrigues diverge e apoia Marcelo: Enquanto o PSD continua em silêncio, o presidente do CDS na Região diz que os tempos não são para experimentalismos. Ao todo, 1.649 exercem hoje na Madeira voto antecipado.

Pandemia ameaça adiar julgamento do Marítimo: Se a pandemia o permitir avança, mas as contingências relacionadas com a pandemia podem atrasar o processo judicial.

