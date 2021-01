Sexta-feira traz céu muito nublado para a Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma sexta-feira de céu muito nublado para a Madeira. O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de leste/nordeste.

As previsões para o funchal são idênticas ao resto da ilha, devendo os termómetros oscilar entre os 19.ºC e os 11.ºC, representando uma ligeira subida da temperatura máxima e uma descida da temperatura mínima.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, passando a ondas de norte.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC