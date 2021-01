ARAE também vai fiscalizar no Porto Santo as regras impostas pelo Governo Regional

A ARAE também intensificar a sua acção de fiscalização no Porto Santo, neste período em que regras para população estão mais apertadas, devido à pandemia de covid-19

“Nós temos uma série de diligências para toda a região, incluindo o Porto Santo, obviamente”, disse o Inspector da ARAE ao DIÁRIO.

Estas ações passam por “garantir que estão a ser cumpridas as medidas decretadas pelo Governo Regional da Madeira, por forma a controlar a pandemia", explicou Luís Miguel Rosa.

A ARAE vai estar presente no Porto Santo com “o número adequado de inspectores para a dimensão da ilha, bem como para todo o resto do arquipélago”.

A GNR e a PSP vão ajudar nas acções de fiscalização, como confirmou Luís Miguel Rosa. “Podem e, efectivamente, ajudam em todo o nosso trabalho, sobretudo no controlo da pandemia. As acções são quase sempre feitas com GNR e PSP, principalmente na ilha do Porto Santo, pois não temos na ilha elementos fixos para prestar fiscalização”.

A GNR e a PSP, na ilha dourada, “identificam muitas vezes as principais fontes e também as dificuldades, para depois, quando nós (ARAE), incidimos a nossa fiscalização, já estarmos com as questões bem identificadas”.