Apanhados a furtar máquinas de brindes em Santo António

Dois jovens foram apanhados pelas câmara de video-vigilância de um estabelecimento de venda de comida, em Santo António, no Funchal, quando furtavam moedas.

Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver que ambos se aproximam das máquinas de brindes que se encontram no espaço e tentam retirar as moedas que se encontram no interior das mesmas.

De acordo com as informações que circulam nas redes sociais este furto ocorreu esta quinta-feira já depois da hora decretada para recolhimento obrigatório na Madeira.