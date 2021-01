Madeira regista 111 novos casos de covid-19 esta quinta-feira

A Madeira regista, esta quinta-feira, 111 novos casos positivos de covid-19, elevando para 3.078 o total de casos desde o início da pandemia na Região. Os novos casos detectados dizem respeito a 108 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos. Há também três casos importados: 2 provenientes da Alemanha e um da Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Nesta quinta-feira há também a registar 38 casos recuperados, bem como a 23.ª morte associada à covid-19 na Região, nomeadamente um homem de 67 anos que faleceu, esta manhã, no seu domicílio.

Neste momento, são 1.404 os casos activos, dos quais 128 são casos importados e 1.276 são casos de transmissão local. De referir que 57 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 1.280 estão em alojamento próprio e 67 pessoas encontram-se hoje internadas (62 em Unidades Polivalentes e 5 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19).

Além destes casos confirmados, há 199 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM.

No que respeita ao total de contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) ascende agora a 30.707 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até a data 2.600 atendimentos.

As autoridades de saúde dos vários concelhos encontram-se a acompanhar 2.312 pessoas que são contactos de casos positivos. No que respeita a vigilância de viajantes, 5.958 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação 'MadeiraSafe'.

Testes de PCR para despiste de COVID-19 realizados na RAM:

• No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da RAM, há a reportar um total cumulativo de 148.315 colheitas para teste à COVID-19 realizadas até às 20h00 de hoje.

• No total, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM para teste de PCR ascendem a 250.814.