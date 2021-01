Marítimo estreia-se com Sp. Braga no apuramento do campeão

O Marítimo ficou a conhecer ao final da noite desta quarta-feira a sua posição final no que concerne à conclusão da primeira fase, zona sul, da Liga BPI de futebol feminino.

As verde-rubras esperavam pelo resultado final entre Damaiense e Estoril para saber em que lugar que ficariam na classificação final, bem como qual o adversário a jogar na estreia da fase de apuramento de campeão, que arranca este domingo.

A derrota do Estoril por 3-1, deixou as insulares num brilhante terceiro lugar, o que fará que o jogo da primeira jornada da fase final, seja na Madeira, diante do Sporting de Braga, formação que esta semana conquistou a Taça de Portugal ao bater o Benfica por 3-1.

A partida com as bracarenses, que conta com as madeirenses Laura Luís e Erica Costa, esta última que ex-jogador do Marítimo, está agendado para as 15 horas de domingo no Complexo Desportivo do Marítimo.

De referir que nesta fase de apuramento do campeão, para além de Marítimo e Sp. Braga estão as equipas do Sporting Torreense, da zona sul, e Famalicão, Clube de Albergaria e Condeixa da zona norte.

Gil Vicente é o adversário da Taça de Portugal

Entretanto na passada terça-feira, a formação verde-rubra conheceu o adversário para a terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol feminino.

As madeirenses irão defrontar a formação da zona norte, o Gil Vicente, que terminou a primeira fase da Liga feminina no nono lugar, indo agora lutar pela manutenção no principal escalão do futebol feminino nacional.

O encontro entre verde-rubras e gilistas está agendado para o dia 30 de Janeiro, com as insulares a terem o factor casa como trunfo, apesar da ausência de público no recinto desportivo.