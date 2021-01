Trânsito sem grandes dificuldades

A partir de amanhã deverá ser mais fácil circular no centro do Funchal, com as novas medidas de combate à pandemia que vão deixar em casa os alunos do 3.º Ciclo e Secundário, além do teletrabalho para muitos funcionários público e mesmo privados. Já hoje a esta hora o trânsito não apresenta grandes demoras, há algumas concentrações apenas na descida junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e nas saídas dos Viveiros e de Santo António, nada de anormal para uma terça-feira.

A via-rápida não apresenta acidentes entre Santa Cruz e Ribeira Brava.