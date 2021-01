Albuquerque estima que só daqui a duas semanas casos de covid diminuam

O presidente do Governo Regional estima que os casos de covid-19 comecem a decrescer só dentro de duas semanas, e continua a referir que a “situação [pandémica] está controlada” na Região.

Câmara de Lobos é, para já, o concelho que inspira mais cuidados, prometendo um aperto da “fiscalização efectiva” junto dos bares onde Miguel Albuquerque diz ter conhecimento de haver “comportamentos irresponsáveis”, sobretudo durante o fim-de-semana.

Palavras do chefe do executivo à margem da apresentação dos prejuízos do temporal que afectou as freguesias da Ponta Delgada e Boaventura.

Antes, referiu ainda que 73 doentes com SARS-COV-2 estão internados e dois doentes estão nos cuidados intensivos tendo 248 camas disponíveis.